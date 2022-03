Maxime Jacques et Kevin Sauvage

Maxime Jacques et Kevin Sauvage

Maxime Jacques et Kevin Sauvage

On pensait avoir tout vu cette saison au Standard. Mais on s’était trompé. Après les changements de direction, les changements de staff, les changements de système et les changements de joueurs (de champ), Luka Elsner s’apprête à activer, ce mercredi, un dernier levier : le changement de gardien.

Un choix qui va dans le sens des mots prononcés par le coach liégeois dimanche soir, après la défaite face à Gand (" Arnaud n’a pas fait son travail correctement et est passé à côté pour la deuxième fois") et qui sonne comme une ultime tentative de sauver un bateau qui ne cesse de sombrer, en écartant le capitaine. Mais prendre une telle décisione est une arme à double tranchant.