Le joueur de 23 ans, qui a signé un contrat de quatre ans, en a dit un peu plus sur ses qualités : "J’aime toucher le ballon, provoquer les duels." Une des questions centrales était son positionnement.

Dans le système du Standard, le 3-5-2, la place pour un ailier pur n’est pas évidente. "Mais je peux jouer dans un rôle plus axial", a précisé Donnum. "En équipe nationale (des moins de 21 ans) et par le passé en club, j’avais un rôle plus central. Je suis vraiment devenu un pur ailier depuis deux ans maintenant."

"Jouer une compétition européenne la saison prochaine."

Outre ses qualités techniques, le jeune international norvégien (1 cape, au Luxembourg, en juin dernier) a aussi évoqué sa personnalité. "Disons que je suis un peu fou, mais dans le bon sens du terme", s’amuse-t-il. "J’ai une mentalité de gagneur, et je donne tout. Si on perd un ballon sur une (rentrée en) touche, je vais râler. Mais ce sera toujours pour le bien de l’équipe."

Le Standard est à la recherche de leaders vocaux, peut-il être celui-là ? "Je vais d’abord trouver mes marques dans le collectif, mais je veux faire le maximum pour progresser." Son objectif : "Jouer une compétition européenne la saison prochaine."