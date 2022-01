King in the North. Personne n’a oublié le titre de la vidéo de présentation d’Aron Donnum, en juillet dernier. Une annonce qui a placé haut les attentes sur l’ailier norvégien, dont certains supporters liégeois avaient acheté le maillot avant même de le voir à l’œuvre.

Près de six mois plus tard, le numéro 11 des Rouches compte trois buts et deux assists à son compteur. Un bilan pas vraiment royal. Tout juste princier. Mais pas de quoi altérer la confiance d’un joueur à la personnalité atypique.