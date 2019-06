Alors que la canicule s’installe sur notre pays, la direction liégeoise est déjà bouillante. Les dernières semaines, Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean ont passé la seconde dans leur mercato pour offrir à Michel Preud’homme un effectif compétitif et complet le plus vite possible. Coup d’œil sur les deals en cours.

Castro Guzmán : prêt avec option

Samedi, le Standard a officialisé le prêt avec option d’achat du milieu de terrain colombien de 19 ans Darío José Castro Guzmán (Santa Fe) qui était en test depuis mars avec Maykel Hernandez qui, lui, n’a pas convaincu.

Limbombe : tests ce lundi

Ce samedi, nous révélions que le Standard était sur le point d’obtenir le prêt avec option d’achat d’Anthony Limbombe (Nantes). À 24 ans, le Belge a disputé 33 matchs (trois buts et deux assists) sous le maillot canari la saison dernière. Dans un premier temps, la direction nantaise ne comptait pas s’en séparer mais il semblerait qu’elle ait fait marche arrière et Limbombe retrouvera Michel Preud’homme, qui le tient en haute estime, après l’avoir connu à Bruges lors de la saison 2016-2017. Limbombe serait prêté aux Rouches avec une option d’achat aux alentours des 4M €. Ce lundi, le médian belge est attendu à Liège pour ses tests médicaux avant de s’entraîner dès mardi avec le groupe.

El Kaddouri : changement de programme

Après l’accord trouvé entre le Paok et le Standard (1M €), Omar El Kaddouri avait trouvé un terrain d’entente avec le club pour un contrat de trois ans (1M € net par an). Attendu en début de semaine à Liège pour passer sa visite médicale, El Kaddouri pourrait finalement ne pas arriver. Il nous revient de Grèce que le Standard aurait changé d’avis au dernier moment !

Milinkovic-Savic : option à 3M €

Un autre dossier chaud, c’est celui de la succession de Guillermo Ochoa. Officiellement, le portier mexicain a toujours un an de contrat, mais il quittera Sclessin cet été. Alors qu’il a souvent marqué son désir de demeurer en Europe, un retour au Mexique ne serait finalement pas exclu. Pour le remplacer, le Standard a pensé à Jean Butez, mais il a vite été refroidi par les exigences de Mouscron. Plusieurs dossiers ont été étudiés, dont celui de Sinan Bolat avec lequel Bruno Venanzi s’est entretenu, mais aussi celui du Serbe de 22 ans actif à Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Il y a deux ans, le Serbe aurait pu débarquer au Standard où il avait été proposé à Ricardo Sa Pinto qui opta finalement pour Ochoa. Prêté à Spal et Ascoli, Milinkovic-Savic doit quitter Torino pour obtenir du temps de jeu. Le portier avait des opportunités en Italie et en Allemagne, mais ce serait bien au Standard qu’il pourrait poser ses valises. À l’heure actuelle, un prêt avec option d’achat à 3M € est à l’étude et une issue favorable serait attendue très prochainement. Il y a déjà un mois, Michel Preud’homme avait pris ses renseignements quant à ce portier au fort caractère. En Serbie, on présente Milinkovic-Savic comme un gardien étant doté d’une très grosse personnalité. Culminant à 2,02m, Milinkovic-Savic en impose notamment dans le trafic aérien et dispose d’un excellent jeu aux pieds. À Torino, il lui est même arrivé de tirer… les coup francs !

Gavory : Gand devancé

Dimanche, nous révélions également l’arrivée imminente du back gauche d’Utrecht, Nicolas Gavory (24 ans). Débarqué l’été dernier en provenance de Clermont Foot, le Français a réalisé une saison pleine en Eredivisie avec 38 matchs, un but et cinq assists. Rapide, capable de jouer sur tout le flanc mais aussi de dépanner dans l’axe, Gavory présente une mentalité de guerrier appréciée à Utrecht qui avait dépensé 150 000€ l’été dernier pour s’attacher ses services. Le Standard, lui, s’acquittera d’une indemnité avoisinant les 3M €. Les Rouches ont devancé une équipe de Ligue 1 mais aussi Gand. Le transfert (contrat de 4 ans) sera officialisé ce lundi ou mardi une fois qu’il aura réussi ses tests physiques. Cette arrivée devrait impliquer des départs. On sait que Kosanovic a des envies d’ailleurs (la direction a refusé une offre des Émirats). Kostas Laifis est fortement courtisé, notamment par… le Club de Bruges. Mais il n’est pas question au Standard de le céder à un concurrent.

Vanheusden : discussions en cours

Enfin, en toile de fond de ce travail de sape, le Standard tente de ficeler le dossier du transfert définitif de Zinho Vanheusden. Le club envisage de débourser 18 à 20M € pour le défenseur central. Une clause de rachat dans les deux ans serait alors incluse. “Nous avons une réunion importante ce week-end (lisez le week-end dernier, réunion finalement reportée) pour finaliser le dossier. Nous voulons encore garder Zinho un ou deux ans”, a déclaré Bruno Venanzi à RTC Liège. Le dossier doit être entériné avant le 30 juin pour que l’Inter puisse satisfaire aux demandes du fair-play financier. En parallèle à ce dossier, le Standard négocie également le prêt avec option de Xian Emmers.

Luchkevych : 50 % sur la revente

Enfin, le Standard a commencé à dégraisser avec le départ, définitif cette fois, de Valeriy Luchkevych pour le club ukrainien du FK Oleksandria où il avait déjà été prêté. Selon nos informations, le montant avoisine les 300 000€ (il avait été acheté 1,2M €), mais le club touchera 50 % sur la prochaine vente.