Buteur contre le Standard, où il a fait une bonne partie de sa formation sans jamais avoir reçu sa chance chez les A, Arthur Theate a célébré son but de la tête avec véhémence.

"C’est un beau moment pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m’ont donné confiance… et pour ceux qui ne m’ont pas donné confiance. On n’a pas cru en moi", expliquait le jeune défenseur, qui a vu les Liégeois inscrire deux buts et revenir dans le match juste après le sien. "C’est le point noir de la soirée, on était un peu trop relax. Mais le coach a eu les bons mots à la pause."