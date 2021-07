Ce premier affrontement en professionnel, celui dont ils ont tant rêvé, Moussa (20 ans) et Abdoulaye Sissako (23 ans) vont enfin y avoir droit, 504 jours plus tard. Le 15 mars 2020, les deux frères devaient s’affronter pour la 30e journée de phase classique mais le Covid-19 les a privés de ce grand moment. La rencontre de dimanche (16 h) fera vibrer toute une famille, comme nous le confirme leur grande sœur, Assitan (27 ans). "Nous attendons ce moment depuis plus d’un an. Même moi qui ne suis pas très foot, j’attends avec impatience de voir mes deux petits frères jouer l’un contre l’autre."