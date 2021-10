Et si c’était l’adversaire idéal pour relancer la machine ? Ce samedi, à 16h15, le Standard de Luka Elsner se rend au Cercle, un adversaire qui lui réussit très, très bien ces dernières saisons. Même quand les Rouches viennent d’engager un nouveau coach. On se souvient que Philippe Montanier avait remporté son premier match en tant qu’entraîneur du Standard face aux Brugeois (1-0 à Sclessin, le 8 août 2020), et que Mbaye Leye avait gagné sa deuxième rencontre comme T1 liégeois au Cercle (0-1).

(...)