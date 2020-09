En mai dernier, sur le média du club, Bruno Venanzi annonçait la couleur : "On ne pourra plus dépenser autant cet été, c’est d’autant plus certain que, petit à petit et même si cela a pris du temps, on commence à sortir des jeunes de notre Académie comme Arnaud Bodart. Sur les cinq dernières années, on a su garder nos meilleurs jeunes et on veut les amener en équipe première."

À ce moment-là, le président liégeois connaissait le nom de son futur coach, Philippe Montanier, et ses prédispositions à lancer des jeunes dans le grand bain. Trois mois plus tard, les actes ont rejoint les paroles.