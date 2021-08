Le club liégeois s’appuie sur un réseau de clubs pour prospecter en divisions inférieures, chez les - de 12 ans.

Ce week-end, le Standard organisera son tournoi des clubs partenaires, un rendez-vous annuel mis en place par le club liégeois, dans son centre d’entraînement. Le tournoi réunit les équipes d’âge (de U8 à U12) des 18 clubs qui ont noué une collaboration avec le Standard (*).

Pour le club liégeois, ce travail commun a une double portée. "On recrute les supporters de demain (NdlR : le Standard invite 7 000 à 8 000 jeunes de ces clubs pour un match à Sclessin, sur l’ensemble de la saison) et on a une première base de travail pour le recrutement", explique Maxime Filot, directeur du scouting et du recrutement pour l’Académie.