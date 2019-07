Six jeunes ont accompagné le noyau pro en stage à Kamen : Timothy Galjé (gardien, 18 ans), Hady Sangare (défenseur central, 20 ans), William Balikwisha (ailier, 20 ans), Nicolas Raskin (médian, 18 ans), Dimitro Lavalée (22 ans) et Joachim Carcela (19 ans).

Et ils ont fait bonne impression. "L’absence de certains internationaux m’a permis de leur donner du temps de jeu face à des équipes de haut niveau", indiquait Michel Preud’homme.

"À certains moments, ils montrent de très belles choses et à d’autres moments, de moins bonnes. Joachim Carcela a par exemple de très bons moments et dans son évolution, il doit acquérir la régularité. Je le vois comme un numéro 8 ou un numéro 10. Mais il peut aussi jouer comme flanc intérieur. Un garçon comme Dimitri Lavalée a bien évolué en un an et cela lui a fait énormément bien d’aller jouer un an aux Pays-Bas (au MVV Maastricht, NdlR). Nicolas Raskin a également montré de belles choses. Tout cela est positif. Pourquoi aller chercher des joueurs ailleurs quand on a des jeunes qui s’intègrent bien ?"

La réponse est dans la question.