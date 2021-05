Si les uns disputent les PO1 et les autres sont engagés en PO2, Anderlecht et le Standard se livrent, à distance, un match autour de l’utilisation des jeunes. À la fin de la phase classique, Mauves et Rouches étaient les deux formations de l’élite à avoir octroyé le plus de temps de jeu à leurs jeunes de moins de 25 ans et formés au moins durant trois ans au club.