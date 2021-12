L’attaquant congolais, qui n’a pas toujours les faveurs de son coach, se demande si on compte sur lui à 100 % à Sclessin.

L’issue d’une rencontre peut parfois tenir à un détail. Dimanche dernier, à l’Antwerp, Jackson Muleka monte au jeu à la 77e minute. Un peu plus de dix minutes plus tard, il inscrit le 2-3, son premier but en quatre mois en championnat, offrant les trois points à son coach, Luka Elsner, qui sentait déjà poindre une certaine pression.

Mais ce but, le Congolais a bien failli ne pas le marquer. En fin de semaine dernière, à la suite d’un premier retard à une théorie, Jackson Muleka a bien failli ne pas faire partie du groupe emmené par Elsner au Bosuil. Finalement, il n’en fut rien et l’attaquant des Rouches a bien fait le déplacement mais tout en prenant place sur le banc au coup d’envoi (la sixième fois depuis l’arrivée du nouveau coach).