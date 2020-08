Première officielle pour Montanier et premiers choix forts posés par le coach français. Mise de côté, la paire Cimirot-Bastien, véritable cœur de l’équipe la saison dernière, a fait place à un nouveau triangle axial dans lequel Eden Shamir et surtout Nicolas Raskin ont fait une entrée fracassante. Philippe Montanier n’a donc pas hésité au moment de mettre Gojko Cimirot sur le banc, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 22 septembre 2019.