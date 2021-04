Nicolas Gavory revit. La rime est facile, presque autant qu’un centre décisif du Français. Une image qu’on a revue ces dernières semaines, à Genk (pour Joao Klauss) puis à Eupen (à destination de Jackson Muleka). Et qui incarne parfaitement le retour en forme du défenseur de 26 ans qui sort d’une période compliquée, à l’image de celle vécue par le club liégeois entre fin janvier et début mars.

Mais cette zone de turbulences, Nicolas Gavory l’a traversée sans trembler grâce au soutien indéfectible de sa compagne, Aurelia Briant, rencontrée lors de son passage à Béziers (2015-2017).

"La situation l’a forcément touché mais il a toujours été lucide sur ses performances, qu’il analysait de manière objective et lucide", explique la jeune femme. "Il est toujours parvenu à garder confiance en lui. Nico s’est toujours très bien senti dans sa peau et dans sa tête ; il a toujours cru en lui et ses qualités malgré les moments plus difficiles."



