Après son but, justement annulé, Bope Bokadi s’est directement dirigé, suivi par une grosse partie de ses équipiers, vers Philippe Montanier.

Un geste fort qui traduit, certes, une certaine cohésion au sein d’un groupe qui est pourtant aux abois depuis plusieurs semaines. Comme on le dit souvent en football, on gagne ensemble et on perd ensemble. La cohésion, c’est sans doute ce qui doit aider les Liégeois à sortir la tête de l’eau car, en attendant, c’est tout un navire qui est occupé à couler.