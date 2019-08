Michel Preud’homme a évoqué l’absence de Vincent Kompany, qui aurait disputé son premier Clasi co en 14 ans.

"On connaît ses qualités, on a vu ce qu’il pouvait apporter à Anderlecht", reconnaît le coach. "C’est un international de haut niveau, on le voit à l’aisance avec laquelle il joue. Être privé d’un tel joueur, ce ne sera pas facile mais d’autres seront prêts à le remplacer."