Malgré le huis clos, certains supporters du Standard se sont donnés rendez-vous avant le match contre Genk. Mais à cause du huis clos c'est bien à l'Académie et non à Sclessin, que les fans des Rouches ont pu encourager les joueurs une dernière fois avant le match de ce dimanche.

Une action filmée par de nombreux joueurs sur les réseaux sociaux.