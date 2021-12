Hugo Siquet ne sera pas dans le groupe pour le dernier match de l’année. L’arrière droit avait été préservé ces dernières semaines, pour éviter tout risque de blessure et compromettre le transfert à Fribourg. Par rapport au match à Louvain, Bastien et Cimirot pourraient laisser leur place à Amallah et Raskin

De son côté, Simons pourrait faire commencer la même équipe que celle alignée contre Malines.





Le onze probable du Standard: Bodart, Fai, Dussenne, Laifis, Nkounkou, Bokadi, Raskin, Carcela, Dönnum, Amallah, Muleka





Suivez Standard-Zulte en direct commenté dès 16h: