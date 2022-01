L’arrivée de Gilles Dewaele a confirmé une chose, au Standard : son mercato est en adéquation avec sa mission du moment, sortir de la zone rouge au plus vite. Les profils de Dewaele et Joachim Van Damme, voire Renaud Emond dans une moindre mesure dont l’officialisation de l’arrivée est attendue pour ce jeudi, sont plutôt ceux de joueurs prêts à aller au combat.

Luka Elsner a souvent répété, lors de ses différentes prises de parole, qu’il voulait des hommes de caractère. Cela tombe doublement bien pour Dewaele puisque l’entraîneur franco-slovène, qui réclamait un arrière droit en raison des départs de Siquet (Fribourg) et de l’absence de Fai (CAN), le connaît. À Courtrai, les deux hommes ont travaillé ensemble en fin de saison passée et au début de celle-ci.