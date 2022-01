Si les Rouches se sont donné de l'air contre Eupen, ils veulent désormais confirmer ce succès et partir à l'assaut du top 8. Pour ce faire, il faudra enchaîner contre Malines et se rassurer au niveau du jeu.



Sissako, de retour de la Can, ne devrait pas encore être sur le banc. Emond (coup), Van Damme (surcharge), Laifis (adducteurs) et Henkinet (poignet) devraient par contre être prêts.

Côté visiteurs, Schoofs a purgé son match de suspension. Souza (quadriceps) n’est pas remis. Le prêt de Druijf s’arrête: il retourne à l’AZ qui pourrait lui trouver une autre destination.





Le onze probable du Standard: Bodart, Dewaele, Dussenne, Laifis, Calut, Bokadi, Raskin, Donnum, Cafaro, Dragus, Emond.





Suivez Standard-Malines en direct commenté dès 18h30: