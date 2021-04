Trente août 2020, au Kiel du Beerschot, Felipe Avenatti débloque son compteur but pour le Standard en championnat. En fin de rencontre, l’Uruguayen est imité par Obbi Oulare qui n’avait, lui non plus, pas encore scoré cette saison.

On pense alors le duo d’attaquants liégeois lancé mais il sera rapidement arrêté. (...)