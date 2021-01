Priés de ne plus se présenter avec le groupe pro, Felipe Avenatti et Obbi Oulare ont intégré le noyau U21 ce mardi. Si le Belge soigne toujours sa déchirure, l’Urugayen a, lui, pris part à la séance d’entraînement programmée en fin d’après-midi. Mbaye Leye y a assisté en partie en compagnie de Réginal Goreux.

On le sait, l’avenir des deux attaquants ne se situe plus à Sclessin et un retour en arrière semble compliqué. En ce qui concerne Obbi Oulare, le Standard et le club de Championship, Barnsley, sont d’accord sur un prêt avec option d’achat. Le salaire du joueur serait identique à ce qu’il est à Sclessin mais le Standard continuerait à en payer une partie. Seulement, Oulare s’oppose à ce départ tandis que son entourage tenterait de l’en persuader.

Le cas de Felipe Avenatti est semblable. Le Standard et Malines sont d’accord sur les modalités d’un prêt avec option d’achat mais, là encore, les deux clubs font face au manque de réaction de l’Uruguayen. Malines n’attend plus que l’approbation d’Avenatti mais, afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, elle songe également à rapatrier Hamdi Harbaoui (36 ans mardi) en Pro League.

Toujours dans le sens des départs, Aleksandar Boljevic, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, peut quitter le club cet hiver. Mal informées, les formations de Derby County et Sheffield Wednesday ont cru, un temps, que le Monténégrin pouvait quitter Sclessin gratuitement, il n’en est évidemment rien puisque le Standard souhaite récupérer une partie de sa mise (2,2M €).