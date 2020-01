L’attaquant a marqué son deuxième but de la saison et a fait le plein de confiance.

Il a connu une première partie de saison compliquée. Mais il a parfaitement commencé la deuxième. En inscrivant son second but de la saison, Felipe Avenatti a offert la victoire au Standard pour la seconde fois de la saison, après son but libérateur face au Cercle Bruges. Mais celui-ci avait quelque chose de spécial.

"Je suis très heureux, pas seulement pour ce but, mais pour ces trois points importants qui sont la meilleure manière d’entamer l’année après un mois de décembre compliqué. Pour la confiance, c’est parfait", soulignait l’attaquant. "Et, personnellement, c’est très important pour moi. Je travaille dur et je fais des sacrifices, comme tout le monde. La première partie de saison n’a pas été à la hauteur de mes espérances et, même si je ne suis pas à 100 %, je m’améliore de match en match."

Comme sa bonne montée au jeu l’a montré. "Ce n’était que quinze minutes et je sais que je peux encore être meilleur. J’aurais par exemple pu marquer plus tôt", indiquait-il, pas déçu de ne pas avoir débuté le match. "J’ai accepté le choix du coach. Même quand j’étais en tribune en début de saison, j’acceptais cette décision car je n’étais pas prêt. Obbi Oulare est un très bon joueur et il méritait aussi de commencer après ce qu’il a montré à l’entraînement."

Pensant d’abord au collectif, Avenatti a célébré son but avec tout le banc. Et Senna Miangue en particulier. "Senna m’avait dit que j’allais marquer avant le match et cela m’a donné confiance. C’est pour ça que j’ai été vers lui, mais j’étais aussi heureux de fêter cela avec toute l’équipe et les supporters."

Qui ont scandé son nom après la rencontre. "C’est très important pour moi. J’ai beaucoup apprécié ce moment. La première partie de saison a été compliquée, comme je l’ai dit, mais les supporters reconnaissent mes sacrifices et cela me fait plaisir. C’était un super feeling."

Qu’il ne demande qu’à revivre…

Maxime Jacques