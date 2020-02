Bien fournis dans les airs, les Rouches n’ont marqué aucun but de la tête en quatre mois.

Le Standard a inscrit onze buts sur centres de plein jeu en championnat. C’est un peu plus d’un quart de son total (43). Vue de cette manière, la statistique présente assez bien, mais à y regarder de plus près, on se rend compte que les Liégeois pourraient faire mieux dans ce domaine. Avec leurs 20 centres aériens en moyenne par match, personne ne fait mieux dans l’élite mais les attaquants ne parviennent pas à exploiter cette arme. Bref, un problème digne de celui de l’œuf et de la poule.

De la taille, oui mais…