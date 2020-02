Le projet de rénovation du stade de Sclessin avance, étape par étape. Ce mercredi, les actes de nouvelle immobilière qui va investir dans le projet ont été passés.

Son nom : Immo du Standard de Liège (anciennement dénommée Immo Fenura et qui possède déjà deux parkings autour de Sclessin). "Cette immobilière proposera un bail emphytéotique au Standard de Liège, de 35 ans a priori, ce qui signifie qu’après 35 ans, le club récupérera l’entièreté de son stade" avait précisé Bruno Venanzi lors d’un entretien accordé à plusieurs médias le 12 novembre.

"Je serai partie prenante de cette immobilière et les actionnaires seront des acteurs liégeois que je connais bien", avait, en outre, précisé le président des Rouches. Parmi les actionnaires de cette immobilière dont le capital va bientôt augmenter, on retrouve un ancien joueur emblématique du Standard en la personne d’Axel Witsel, comme le révèle la RTBF. Le médian de Dortmund, qui multiplie les investissements immobiliers ces dernières années, prouve ainsi une fois de plus son attachement au club il a fait ses débuts professionnels.