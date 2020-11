Plus le choix pour le Standard ! Les Rouches doivent absolument l'emporter s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour le prochain tour de l'Europa League. Après la défaite à Sclessin (0-2) face au Rangers et la dégelée subie à Benfica (3-0), le Standard affronte Poznan. Comme les Liégeois, les Polonais n'ont toujours pas pris de point dans ce groupe D.

Montanier a opté pour une équipe classique avec Bodart dans les cages. Devant lui, Jans, Dussene, Bokadi et Gavory joueront en défense. Le milieu de terrain sera composé de Cimirot, Raskin et Bastien. Trois joueurs devront tenter de débloquer le marquoir avec Lestienne, Amallah et Balikwisha.

Equipe du Standard: Bodart, Jans, Bope Bokadi, Dussenne, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah, Lestienne & M-A. Balikwisha.

Suivez le live en direct commenté à 18h55: