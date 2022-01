Luka Elsner réclamait des renforts, il en a reçu pas moins de quatre en autant de jours. Après Cafaro, Van Damme et Dewaele, c’est Renaud Emond qui est venu gonfler les rangs liégeois. Toutes les nouvelles recrues ont bien pris part aux séances de ce jeudi et seront bien qualifiées pour le Clasico de dimanche.

Si le Standard cherche encore à renforcer son flanc gauche, aussi bien défensivement qu’offensivement, il va surtout devoir dégraisser son noyau pour économiser des salaires inutiles, comme celui d’un Aleksandar Boljevic que tout le monde a oublié mais qui figure toujours dans la masse salariale du club.

Nicolas Gavory a quitté Sclessin cette semaine et il pourrait bien être imité par d’autres Rouches dans les prochains jours. Selon nos informations, Samuel Bastien, l’un des joueurs les plus utilisés cette saison, suscite l’intérêt de plusieurs formations et notamment des New England Revolution en MLS.

C’est ce même club qui, en 2018, avait offert 4M € pour Paul-José Mpoku. Devenu international congolais, Samuel Bastien a encore un an et demi de contrat au Standard qui, s’il veut réaliser une plus-value, a tout intérêt à le vendre cet hiver.

Le retour d’Emond redistribue les cartes

Sur le front de l’attaque, Elsner dispose désormais de cinq attaquants : Tapsoba, Dragus, Klauss, Muleka et Emond. Le retour de ce dernier redistribue clairement les cartes et la hiérarchie des attaquants a changé. Une hiérarchie au sein de laquelle Jackson Muleka pourrait reculer compte tenu de son temps de jeu sous la direction du Franco-Slovène. De quoi provoquer un départ ? La réponse dans les jours qui arrivent.