Archi-dominés, les Rouches ont vécus une nouvelle soirée européenne compliquée.

On connaît tous cette sensation, celle de regarder le début d’un film en connaissant exactement son scénario à l’avance. C’est ce que les supporters rouches massés devant leur téléviseur ont certainement vécu jeudi soir en regardant Benfica-Standard. Dès les premières minutes, on a compris comment la rencontre allait se dérouler. Les Portugais allaient attaquer et le Standard allait défendre. Un sacré contraste avec le blockbuster à suspense qu’a été Antwerp-Tottenham juste avant.