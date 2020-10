Benfica-Standard: les Rouches s’envolent pour Lisbonne sans Muleka, blessé Standard Maxime Jacques Le club liégeois a communiqué la liste des 21 joueurs qui font le déplacement à Benfica, ce mercredi. © Belga

Si les six joueurs positifs au Covid-19 (Raskin, Sissako, Tapsoba, Lestienne, Shamir, Balikwisha) n’en font évidemment pas partie, l’absence de Jackson Muleka est plus surprenante. L’attaquant congolais, qui avouait pourtant ne plus ressentir aucune gène après la rencontre à Saint-Trond, a à nouveau un souci aux ischios.



Par contre, Kostas Laifis, de retour de maladie, est bel et bien présent. Tout comme le jeune médian Jérémy Landu (18 ans), auteur de plusieurs prestations intéressantes avec les U21 dans l’entrejeu.



Le groupe liégeois: Gillet, Henkinet, Bodart, Vanheusden, Dussenne, Fai, Gavory, Laifis, Jans, Pavlovic, Cimirot, Carcela, Sylvestre, Boljevic, Amallah, Bokadi, Bastien, Landu, Cop, Oulare, Avenatti.