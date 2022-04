Et quel challenge ! L’ancien directeur technique du Standard, limogé par Bruno Venanzi au début du mois d’octobre 2021 après plusieurs mercatos décevants, s’apprête à intégrer l’équipe de recrutement du Paris Saint-Germain, comme l’a annoncé le site internet du journal L’Équipe ce jeudi soir. L’ancien milieu de terrain, qui a évolué à Nancy, Metz et Amiens durant sa carrière de joueur boucle en quelque sorte la boucle puisqu’il avait disputé son premier match professionnel avec Nancy lors d’un huitième de finale de Coupe de la Ligue remportée face au… PSG de Nicolas Anelka et Jay-Jay Okocha en 2001, inscrivant le dernier but de son équipe par la même occasion (3-1). Celui qui a ensuite fait la majorité de sa carrière en Belgique, à Mons, au Lierse et au Standard (64 matchs, trois buts), était à la recherche d’un nouveau défi depuis plusieurs mois. Le voilà donc qui intègre le plus grand club de France, en remplacement de l’Italien Lucas Cattani, parti récemment au Spartak Moscou.