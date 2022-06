Les relations entre 777 Partners et le City Football Group se sont tendues ces derniers jours.

Cette semaine doit être décisive dans le dossier du nouveau T1 en bord de Meuse. C’est pourquoi une réunion s’est tenue ce mardi en haut lieu pour faire le point. Une fumée blanche est toujours attendue d’ici la fin de semaine.

Comme nous le révélions le mois dernier, la piste prioritaire des dirigeants de 777 Partners, en accord avec Fergal Harkin avec qui il entretenait de bonnes relations, menait à Ronny Deila. Le coach norvégien de 46 ans n’a plus qu’un an de contrat à New York City et il n’était pas contre un retour en Europe lui qui a été champion avec le Celtic Glasgow.

Des discussions ont été entamées tant avec le T1 qu’avec son employeur : le City Football Group. Dans un premier temps, Deila a rejeté l’offre initiale des dirigeants américains.