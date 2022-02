Blessé, Dewaele sera absent entre 4 et 6 semaines Standard La Rédaction Le défenseur est touché à l'adducteur. © Belga

Nous vous l'annoncions hier: Gilles Dewaele, renfort hivernal du Standard, s'est blessé. Une très mauvaise nouvelle pour Elsner puisque le joueur s'était montré à la hauteur des attentes pour ses débuts.



On en sait désormais plus sur cette blessure puisque le Standard a communiqué ceci: "Les examens ont malheureusement révélé une lésion myo-aponévrotique du moyen adducteur droit. Son indisponibilité est évaluée entre 4 et 6 semaines."