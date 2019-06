La journée de jeudi aura été intense en bord de Meuse. En plus de l’information concernant Zinho Vanheusden, les dossiers d’Aleksandar Boljevic et Moussa Djenepo ont été conclus. Après avoir réussi ses tests physiques la semaine dernière à Paris, Moussa Djenepo a officiellement paraphé son contrat le liant pour quatre ans avec Southampton.

"C’est un rêve qui devient réalité. J’ai beaucoup analysé la situation, j’en ai discuté avec mon équipe et ma famille et j’ai décidé que Southampton était faite pour moi, nous avons décidé ensemble", a précisé l’ancien Standardman sur le site internet du club anglais.

Le Standard, lui, empoche un peu plus de 15M € sans les bonus éventuels pour un joueur qui avait coûté un peu plus de 50 000 € en 2017, soit une énorme plus-value. Le Standard a remercié, sur ses réseaux sociaux, son ancien joueur qui a disputé 61 matchs, inscrit 12 buts et délivré sept passes décisives.

Le Standard a également consolidé le dossier de celui qui, logiquement, est appelé à devenir le remplaçant de Moussa Djenepo sur le flanc gauche liégeois. Les décideurs liégeois et waaslandiens ont trouvé un accord sur un montant avoisinant les 2M € pour l’international monténégrin qui avait encore deux ans de contrat au Freethiel.

Le joueur doit encore peaufiner les termes de son contrat de quatre ans en bord de Meuse et se soumettre à la traditionnelle batterie de tests physiques avant que son transfert ne soit officialisé dans le courant de la semaine prochaine.