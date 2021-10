Vingt-trois ans et déjà centenaire ! Ce samedi, face à Courtrai, Arnaud Bodart disputera le 100e match de sa carrière professionnelle, toutes compétitions confondues.

Pur produit du club, celui qui a jusqu’à présent concédé 130 buts, enregistré 25 clean-sheets et, surtout, inscrit un but est sans conteste le plus rouche des Standardmen. Formé entièrement au centre de formation du club, il en est déjà à sa 15e année de présence en bord de Meuse.