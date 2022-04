Après avoir assuré son maintien à Courtrai, les Standardmen joueront libérés face au leader unioniste. Luka Elsner, lui, espère tout de même que la pression sera présente dans les rangs rouches. « Affronter le premier doit générer de la pression et surtout de l’envie de réaliser quelque chose de bien pour cette dernière à domicile. On doit essayer de réparer ce qui peut encore l’être. Il ne faudra évidemment pas ouvrir toutes les vannes car l’Union a déjà prouvé par le passé, et notamment à l’aller, qu’elle savait en planter trois ou quatre. »

Pour ce dernier match de la saison devant le public liégeois, l’un des chouchous des supporters devrait être titularisé. Mehdi Carcela disputera ce qui sera le dernier match de sa carrière en tant que Standardman à Sclessin. « C’est une réflexion qui est présente, pas pour le récompenser mais parce qu’il constitue un élément qui sait débloquer un match et surtout, parce qu’il a fait preuve de patience depuis mon arrivée. Il n’a joué que des bouts de match mais, à chaque fois, il affichait une volonté sans faille. »

Par contre, Luka Elsner pourrait être privé de trois éléments qui sont incertains. « Arnaud (Bodart) est malade et a de la fièvre. Cimirot et Tapsoba sont rentrés avec des petits bobos de sélection. Cimi souffre du mollet et a passé une IRM quant à Tapso, c’est un coup derrière le genou. Ils ont tout de même participé à la séance de ce vendredi et on prendra une décision samedi. »