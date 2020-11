Bodart compense le jour sans de Shamir et Oulare: les notes du Standard après le nul contre Eupen Standard Kevin Sauvage © BELGA

Bodart et ses trois défenseurs centraux ont sauvé un Standard mis en difficulté tout au long de la partie.



Bodart 7,5 Le portier ne peut rien sur les deux buts eupenois. Il gagne son duel avec Prevljak et empêche le 1-3. Il récidive quelques minutes plus tard sur un coup franc violent de ce même Prevljak. On se dit alors que ces arrêts seront anecdotiques puis survient ce but inscrit par le Liégeois en fin de match qui sauve les siens.



(...)