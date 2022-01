Bodart : "Ce fut l'une des premières mi-temps les plus abouties depuis longtemps. Mais en début de seconde période, on prend un coup sur la tête. On s'était dit "les gars, on continue à montrer ce visage en seconde mi-temps" et après 5 minutes, on encaisse. Dans la situation où nous sommes, on se met vite à douter. Derrière on a quelques occasions où on peut être plus tueurs et puis il y a ce deuxième but qu'il va falloir analyser car ça arrive trop facilement je pense. Ça fait mal parce qu'on va gagner à Eupen en étant pas bons du tout, ici on fait un super match et on perd, j'espère qu'on ne va pas trop réfléchir et qu'on va repartir de l'avant contre le Cercle, il n'y a que ça à faire."

Van Damme : "Il faut féliciter Storm pour son but. On avait à cœur de faire mieux. Pour moi, c'est chouette d'être redevenu un footballeur malgré le résultat. Et puis c'est nouveau ici : à Malines, ici avec le covid je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'adapter mais je pense que je peux apporter de la stabilité et de la force dans le milieu."



Cuypers : "C'est un sentiment est incroyable de gagner ici. J'ai quitté le club il y a un peu plus de sept ans, ça fait plaisir de revenir à Sclessin. Déjà la semaine dernière, on a eu du mal à rentrer dans le match avec le manque de rythme lié au covid mais on s'est bien repris en deuxième mi-temps."

Storm : "Cette victoire fait plaisir. Je n'ai pas encore complètement récupéré physiquement mais sur des bouts de matchs, je sais que je suis capable d'éclats. Où je vais m'arrêter ? Je ne sais pas, pourquoi pas atteindre 15-20 buts en fin de saison ?"