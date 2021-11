Bodart et Tapsoba incertains pour La Gantoise-Standard, Gillet positif au Covid-19 Standard Maxime Jacques La blessure des deux joueurs évolue positivement mais ce sera peut-être un peu court pour dimanche. © Belga

Confirmer. C’est l’objectif principal du Standard, à Gand ce dimanche. Après la première victoire de l’ère Elsner en Pro League face à Eupen, les Rouches veulent réaliser une performance à la Ghelamco Arena. "Pour ce faire, on devra être encore plus performants défensivement et améliorer notre capacité à conserver le ballon", pointe le coach des Rouches.



Avant cette rencontre, Luka Elsner est tout de même confronté à deux incertitudes. Elles concernent Abdoul Tapsoba (quadriceps) et Arnaud Bodart (genou). "Abdoul est de retour à l’entraînement mais je l’ai senti plus marqué que prévu physiquement. On verra si on peut l’inclure ou non dans le groupe. Pour Arnaud, l’évolution est positive mais pas encore flagrante. On espérait que ce soit plus rapide. On prendra une décision juste avant le match."



Outre Daouda Peeters, absent pour plusieurs mois (neuropathie), le T1 Rouche sera également privé de Nicolas Gavory ce weekend. "Il a ressenti une petite gène aux ischios, jeudi. L’échographie a montré une petite lésion qui va nécessiter une dizaine de jours de soins."Les tests covid quotidiens n’ont, par ailleurs, rien révélé chez les joueurs mais bien dans le staff. Jean-François Gillet, l’entraîneur des gardiens liégeois, est en effet isolé après avoir été testé positif il y a quelques jours. Il ne fera donc pas le déplacement à Gand.