Bodart "fier de l'équipe" malgré la défaite dans le Clasico Standard

Le Standard s'est incliné dans le Clasico, à domicile. Mais il a plusieurs circonstances atténuantes, à commencer par la carte rouge précoce d'Al-Dakhil. "En étant en infériorité numérique si longtemps, je trouve qu'on a affiché une bonne mentalité, avec beaucoup de hargne" a apprécié Arnaud Bodart après la rencontre, au micro d'Eleven Sports.



"Anderlecht a mis le pied sur le ballon, mais on a joué en reconversion et on s’est procuré quelques occasions. Je croyais en cette égalisation et le public nous a vraiment bien soutenus. D'ailleurs, ils nous avaient manqué ces supporters. Aujourd’hui, ils ont joué leur rôle à fond et on a essayé de le leur rendre en se battant sur chaque ballon."



Le gardien rouche pense que le Clasico aurait été totalement différent sans cette carte rouge précoce: "À onze contre onze, je pense qu’on aurait pu aller chercher un partage, voire la victoire. Mais notre mentalité est à retenir, je suis fier de mon équipe ce soir !"