Alors que les négociations allaient bon train depuis plus de trois semaines et que le joueur a refusé plusieurs propositions, le Standard et Merveille Bope Bokadi sont finalement parvenus à un accord pour une prolongation de contrat.

Le polyvalent international congolais, capable d’évoluer aussi bien comme médian défensif que comme défenseur central, a paraphé un nouveau contrat de trois ans, ce vendredi. Un dossier qui semble être l’un des derniers cet été en bord de Meuse, où le sprint final du mercato devrait être calme. "On peut être sujet à des mouvements la semaine prochaine, mais je ne m’attends pas à en voir beaucoup", a indiqué Michel Preud’homme.