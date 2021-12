Le Standard a vu son match face au Beerschot reporté, mercredi. Conséquence : Dajman Pavlovic s’ajoute à la liste des suspendus, en plus de Nicolas Raskin et Selim Amallah. Par contre, Bope Bokadi et Gojko Cimirot sont toujours incertains.

"Bokadi s’est entraîné ce vendredi, lors d’une séance à faible intensité, mais il est trop tôt pour dire si ça va aller. Son genou a un peu bougé et le le ligament latéral interne est un peu distendu. Quant à Cimirot, son mollet évolue pas trop mal. Mais il ressent une tension après une certaine intensité. Cela peut poser souci pour un match. On avisera ce samedi", précise Luka Elsner.

Le coach des Rouches, qui espère voir ses joueurs enchaîner après la victoire à l’Antwerp, est revenu sur la déception de ne pas avoir pu jouer le match face au Beerschot, mercredi. "On l’a mal vécu car on s’était préparé et on voulait enchaîner par une victoire. On a tout fait pour pouvoir jouer ce match. Il ne se rejouera pas dans les mêmes conditions en janvier : il y aura les départs à la Can, le départ de Siquet à Fribourg… En tant que coach, je préférais largement ma position de ce mercredi. Et malgré la réclamatation du Beerschot. Les points doivent être pris sur le terrain. J’espère vraiment que ce match sera rejoué sinon cela met un doute sur l’équité du championnat car dans cette histoire, le Standard a été pris en otage."