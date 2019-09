On l’avait parfois vu en difficulté en défense centrale. Mais comme médian, il a été très rassurant. Titularisé aux côtés de Samuel Bastien, Bope Bokadi a été l’auteur d’une prestation très encourageante, tant sur le plan défensif qu’offensif (on l’a même vu s’inflitrer et tenter une… Madjer en fin de rencontre). Elle devra évidemment être confirmée face à un adversaire de plus gros calibre. Mais elle laisse augurer de belles choses pour le Congolais.

"Je suis très content de mon match", ne cachait pas le médian en zone mixte. "Je suis prêt à aider l’équipe à n’importe quelle position mais c’est vrai que le coach me fait souvent jouer au milieu à l’entraînement, que ce soit avec Bastien ou Cimirot. Au milieu, je peux prendre un peu plus de risques car je sais que derrière moi, il y a de bons joueurs pour défendre, comme Zinho (Vanheusden), dont le retour est rassurant. Je sais que j’ai livré l’un ou l’autre match plus compliqué en défense mais le plus important, c’est toujours le match suivant et j’ai essayé de redoubler d’effort à l’entraînement."

Ce qui est la preuve d’une belle force mentale dans le chef de l’international congolais, qui aura un rôle important à jouer cette saison vu son profil. Il est le seul vrai numéro six du noyau liégeois depuis le départ d’Uche Agbo à Braga. "C’est vrai et c’est beaucoup de responsabilités ; je le ressens. Mais je suis prêt à enchaîner les matchs."

Cela tombe bien : le calendrier des prochaines semaines est démentiel. Et le Standard aura bien besoin de ce Bokadi-là pour le digérer.