Si Dragus, Cop et Boljevic ont rejoué ce samedi et sont fit, ce n’est pas encore le cas de Bokadi. "Il revient d’une longue blessure et il a été embêté par deux ou trois petits problèmes durant la préparation", précisait Montanier. "Ce n’est rien de méchant… mais on ne prend pas de risque pour éviter que cela ne le devienne. Il devrait faire son retour avec nous cette semaine." Il ne restera donc que Sissako, qui a été opéré d’une fracture du pied, à l’infirmerie. "Avoir si peu de blessés sur les 27 joueurs, c’est positif."