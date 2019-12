Un petit pont audacieux, mais loupé, menant à l’égalisation de Mouscron pour l’un. Un but décisif, et surtout libérateur, face au Cercle pour l’autre. On avait laissé Aleksandar Boljevic et Felipe Avenatti sur un dernier fait d’armes aux conséquences différentes. Les deux hommes ont pourtant en commun la probabilité de débuter leur premier Clasico.

(...)