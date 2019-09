Un doublé et une prestation très convaincante qui vient couronner une montée en puissance qui s’apercevait lors de ses dernières montées au jeu : Aleksandar Boljevic n’a pas loupé son retour comme titulaire depuis la première journée face au Cercle Bruges.

Il est même devenu le 9e joueur liégeois à marquer cette saison, confirmant que le danger vient de partout au sein du riche noyau du Standard.

Aleksandar, on vous imagine très heureux.

"Oui. Je veux féliciter mes coéquipiers et tout le staff pour leur soutien car ils ont été incroyables aujourd’hui. Mes deux buts, c’est très certainement grâce à la performance de l’équipe. Donc merci à mes partenaires"

C’est la première fois que vous marquez de la tête ?

"Je crois que c’est le cas, effectivement (rires) . Je ne me rappelle pas l’avoir fait par le passé."

Votre deuxième but est un bijou.

"C’est un beau goal, il signifie énormément pour moi, il est très important pour la confiance. J’espère pouvoir continuer de cette manière."

Face à des oppositions plus solides cette fois. Car ce dimanche, on a l’impression que c’était facile pour le Standard.

"Le résultat donne l’air d’un match facile mais on s’est rendu la rencontre facile en prenant le jeu en main dès le début et en respectant les consignes de l’entraîneur."

Qui vous a à nouveau fait confiance comme titulaire.

"Le coach fait les choix et nous devons les respecter. Quand on reçoit la chance de jouer, nous sommes là pour montrer qu’on la mérite."

On peut dire que vous l’avez bien fait, avec ce statut d’homme du match. Vous allez le convaincre de vous laisser titulaire…

"Oui, c’est incroyable, même si je dois encore beaucoup travailler. Le coach avait fait des changements ce dimanche et nous sommes plusieurs à avoir montré que nous méritons notre chance. Mais le plus important était de gagner, avec tout ce soutien. Ce n’était pas facile de jouer trois jours après l’Europa League mais nous l’avons bien fait. Cela demande une bonne récupération et beaucoup de concentration. Le début de match a été la preuve que nous étions bien concentrés."

Le Standard s’améliore de match en match, c’est de très bon augure.

"Oui, on monte en puissance car on s’entraîne bien. Sans un bon entraînement, tu ne peux pas jouer ainsi. Nous travaillons dur tous les jours et ça porte ses fruits."