Découvrez les réactions de plusieurs acteurs de la rencontre entre l'Antwerp et le Standard.

Mbokani : "Je travaille beaucoup la finition à l’entraînement. J'ai marqué un beau goal et je suis très content. J'ai raté mon premier contrôle mais j'ai continué mon action jusqu'au bout et c'est le principal. Ce match était difficile avec Luyindama parce qu'il est costaud. L'objectif primordial est de se qualifier pour les Play-off 1."

Lestienne : "Avant le match, on aurait été content avec ce point. Mais quand on observe la physionomie du match, je pense que l'on pouvait espérer mieux. J'aurais peut-être du temporiser sur le but de l'Antwerp. Je n'ai pas regardé le gardien et c'est une erreur de ma part. Je me suis bien senti à cette position axiale même si ce n'était pas mon meilleur match. Pour le même prix, nous aurions pu gagner cette partie. Il faudra se battre jusqu'au bout pour accrocher le TOP 6."

Arslanagic : "La carte rouge était évitable et on craque en encaissant rapidement après cela. Puis on revient bien dans le match, au courage. Rodrigues est très bien monté et Dieumerci a fait le reste sur le but. C'est dommage que Lamkel Ze prenne un rouge mais on doit parler de cela dans le vestiaire et pas à la télévision. On a l'impression que Mehdi prend la balle de la main juste avant la faute de mon coéquipier. Et c'est pour cela que l'on rouspète un peu. On va tout faire pour rester en Play-Off 1 avant de penser à autre chose."

Carcela : "On est déçus car on aurait dû prendre les 3 points aujourd'hui. Nous ne sommes pas créés suffisamment d'occasions. Sur le but, l'équipe manque un peu de concentration et c’est dommage. Nous n'avons pas réussi à gérer notre avantage ce soir."

Boloni : "Je n'aime pas ce genre de match parce qu'il y a trop de choses extra football. C'est moi qui paye ma tournée aux arbitres pour qu'ils m'expliquent le fonctionnement du VAR. Je ne comprends pas cette technologie. Les arbitres manquent de personnalités et tombent dans l'erreur. On était mené et à 10 puis un peu ko pendant 10 minutes. Mais quand le juge de touche lève son drapeau et que l'arbitre siffle, les joueurs s'arrêtent. Le VAR ne fonctionne pas parce que personne ne possède les bons réflexes. Les joueurs sont influencés par ces décisions. Je suis dans le foot depuis 40 ans et je n'avais jamais vu ça. L'arbitre montre le 6 mètres donc c'est normal que tout le monde s'arrête."

Preud'homme : "On s'en sort avec un point ce soir et dans l'absolu, à l'Antwerp, ce n'est pas trop mal. Lorsqu’on mène 1-0, que nous sommes en supériorité numérique et que l'on amorce une contre-attaque puis que nous encaissons en retour, nous pouvons avoir des regrets... Nous savions qu'on allait prendre des coups pendant cette rencontre. Mais apparemment, c'est permis en Belgique... Il fallait rester calme et patient. Il faut faire avec et se concentrer sur notre football. Je ne vois pas pourquoi eux pourraient se plaindre et pas nous (à propos du VAR). Nous essayons de jouer au foot avec nos moyens. Il nous a manqué peut-être un peu de discernement et de qualité offensive pour espérer mieux ce soir."