Qui a dit que les clubs se désintéressaient de la Coupe de Belgique? Comme l'a précisé Philippe Clément après le match hier, les deux équipes ont prouvé qu'elles étaient plus que concernées par cette compétition. Au centre des discussions après cette rencontre: la VAR. Avec un but litigieux pour le Standard et une main dans la dernière minute sur le but annulé du Club de Bruges, cette rencontre n'a pas manqué de rebondissement. "Nous voulions vraiment gagner la Coupe. Ce n'est pas professionnel de ne pas avoir la VAR pour cette compétition. On ne respecte pas les clubs en lice et les joueurs" avait estimé le coach des Blauw en Zwart.

Un autre joueur des Gazelles en avait gros sur la patate en la personne de Noa Lang. Sur le banc au coup d'envoi, le Batave est monté mais n'a pas réussi à faire la différence. Après le but annulé de son équipe, l'ailier, qui a souffert de gros symptômes de la Covid, a laissé exploser sa colère. Et elle ne s'est pas atténuée après le match. Sur Twitter, l'ancien de l'Ajax a également étalé sa frustration. “Bonne chance en playoffs 2" avait-il écrit sur le réseau social. Avant ensuite de se rétracter et de retirer son message.

© Twitter

Autre joueur frustré, Ruud Vormer. Sur Instagram, il a tenu à montrer une photo de la réalisation du Standard. Au départ de l'action, il semble que Joao Klauss, le passeur, soit hors-jeu sur son assist pour Jackson Muleka.

Le Standard ne se préoccupe certainement pas des désidératas du clan adverse. En demi-finale, les Rouches affronteront Eupen et pourraient retrouver le RSCA qui affronte lui le KRC Genk. Ces deux rencontres se joueront le 13 et 14 mars.