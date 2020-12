Auteurs d’une belle prestation, les Standardmen avaient tout de même la tête basse jeudi soir au coup de sifflet final, la faute à une décision arbitrale contestable et contestée sur le penalty accordé à Benfica.

"Je me rappelle au match aller, c’était la même chose où on siffle un penalty similaire contre moi", pestait Bope Bokadi. "On peut défendre comme l’a fait Kostas mais il siffle penalty alors qu’il n’y a rien. Cela ne tourne jamais en notre faveur."

De son côté, Nicolas Raskin avait également du mal à accepter la décision de M. Kulbakov.

"On est frustrés car on a fait un gros match en arrivant à mener à deux reprises. Mais comme à l’aller, le penalty est inexistant. C’est frustrant, sans ça, on tient le score. Si on ne siffle pas ce penalty, on garde le score. Aussi, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas le VAR en Europa League."

Du haut de ses 19 ans, Nicolas Raskin mettait tout de même en avant la volonté des jeunes pousses rouches. "Vu la jeunesse de notre équipe, on peut être fiers de notre prestation et de nos trois derniers matchs en Europa League."

Jeudi soir, Nicolas Raskin aura réalisé une prouesse en marquant de la tête. "Je dois avoir marqué deux fois de la tête depuis que je suis tout petit", souriait-il. "Le centre de Laurent est parfait et mon timing également. Cela restera marqué en moi, marquer un but, de la tête en Europa League face à Benfica, cela ne s’oublie pas."

"J’ai voulu faire plaisir à Vertonghen"

Pour la première fois depuis son arrivée l’été dernier à Benfica, Jan Vertonghen portait le brassard de capitaine pour son retour en Belgique. Un choix que Jorge Jesus a commenté.

"C’est un joueur charismatique dans son pays, un des capitaines de sa sélection. J’ai donc voulu lui faire plaisir et Jardel l’a très bien compris. J’avais également repris Svilar sur le banc."

Pour Jorge Jesus, ce déplacement marquait également son retour à Sclessin après le 16e de finale disputé en février 2009 avec Braga. "Je me souviens parfaitement de ce match. À la fin de la rencontre (1-1, élimination du Standard), les joueurs liégeois avaient réalisé plusieurs tours d’honneur sous un tonnerre d’applaudissements. Cela m’avait marqué. Les supporters du Standard se distinguent par leur passion et leur amour."