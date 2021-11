Le lien de cause à effet est évident. Pour la première titularisation de la saison de Merveille Bokadi, le Standard a engrangé, face à Eupen, sa première victoire sous Luka Elsner. Et il a terminé une rencontre sans encaisser de but pour la première fois depuis le 12 septembre.

Ces faits rappellent que le meilleur joueur liégeois sur l’ensemble de la saison dernière est de retour. Et ce n’est pas anodin. Avec ses qualités, le Congolais va forcément être un atout de poids pour le Standard. Que ce soit au sol, dans les airs, dans le leadership ou dans les deux rectangles. Car les qualités de Bokadi sont multiples et rappellent, indépendamment l’une de l’autre, certains grands noms passés par Sclessin.

1 La polyvalence de Mangala. "Il s’adapte vite à une position."