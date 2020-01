Mais un départ de l'Ajax n'est pas à l'ordre du jour.

Désireux de renforcer son milieu de terrain afin d’aller le plus loin possible tant en championnat qu’en Europe et en Coupe de Belgique, le Club Bruges a, selon nos informations, jeté son dévolu sur Razvan Marin.

En proie à des difficultés depuis son arrivée à l’Ajax l’été dernier pour 12M €, le médian roumain ne compte que huit titularisations cette saison. Conscients des qualités de l’ancien Rouche, les dirigeants brugeois, qui ont passé plusieurs jours aux côtés de leurs homologues néerlandais, Overmars et van der Sar, au Qatar, ont tenté de le rapatrier en Belgique. Bruges a formulé une grosse offre, pour un transfert définitif, et proposé un gros salaire au joueur mais il a vu l’Ajax et Razvan Marin s’y est opposé.